Путин поручил запустить электронные визы для въезда в Россию
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дагестан поручил в ближайшее время запустить электронные визы для посещения страны по наиболее востребованным направлениям для туристов, сообщает РИА Новости.
Путин: Закон об отмене НДС на поездки по России важно принять до конца этой весенней сессии парламента
«Необходимо в короткие сроки запустить работу электронных виз по наиболее популярным направлениям для въезжающих в нашу страну туристов», - сказал глава государства.
Ранее российский лидер отметил, что туроператоры до сих пор не освобождены от оплаты НДС. Путин поручил рассмотреть вопрос в весеннюю сессию Госдумы.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в июле могут стартовать безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном, передает «Радиоточка НСН».
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