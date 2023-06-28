Путин поручил запустить электронные визы для въезда в Россию

«Необходимо в короткие сроки запустить работу электронных виз по наиболее популярным направлениям для въезжающих в нашу страну туристов», - сказал глава государства.

Ранее российский лидер отметил, что туроператоры до сих пор не освобождены от оплаты НДС. Путин поручил рассмотреть вопрос в весеннюю сессию Госдумы.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в июле могут стартовать безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном, передает «Радиоточка НСН».

