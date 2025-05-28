Госдума одобрила введение невозвратных тарифов в гостиницах

Депутаты Государственной думы проголосовали сразу во втором и третьем окончательном чтениях за проект закона о невозвратных тарифах в гостиницах. Документ должен вступит в силу во второй половине 2025 года. Информацию об этом распространило министерство экономического развития.

Как пояснили в ведомстве, такие тарифы будут применятся по тому же принципу, который уже действует у авиаперевозчиков. Туристы смогут выбрать – забронировать номер подороже, но с возможностью отмены, либо выкупить его по более низкой цене, но без возможности возврата средств.

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Для гостиниц разделение тарифов на возвратные и невозвратные даст возможность уменьшить риски простоя номеров. За счет этого отели смогут направить дополнительные средства на развитие. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предложение разделить тарифы выдвинули сами отельеры. Инициатива была включена в дорожную карту трансформации делового климата в туризме.

Согласно расчетам Российского союза туриндустрии, появление невозвратных тарифов даст возможность путешественникам выкупать номера на 10-20% дешевле обычных.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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