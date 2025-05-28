Госдума одобрила введение невозвратных тарифов в гостиницах
Депутаты Государственной думы проголосовали сразу во втором и третьем окончательном чтениях за проект закона о невозвратных тарифах в гостиницах. Документ должен вступит в силу во второй половине 2025 года. Информацию об этом распространило министерство экономического развития.
Как пояснили в ведомстве, такие тарифы будут применятся по тому же принципу, который уже действует у авиаперевозчиков. Туристы смогут выбрать – забронировать номер подороже, но с возможностью отмены, либо выкупить его по более низкой цене, но без возможности возврата средств.
Для гостиниц разделение тарифов на возвратные и невозвратные даст возможность уменьшить риски простоя номеров. За счет этого отели смогут направить дополнительные средства на развитие. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предложение разделить тарифы выдвинули сами отельеры. Инициатива была включена в дорожную карту трансформации делового климата в туризме.
Согласно расчетам Российского союза туриндустрии, появление невозвратных тарифов даст возможность путешественникам выкупать номера на 10-20% дешевле обычных.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума одобрила введение невозвратных тарифов в гостиницах
- Лавров: Трамп получает «просеянную через сито» информацию о конфликте на Украине
- Первый замминистра природных ресурсов Кубани задержан по статье о мошенничестве
- СМИ: ХАМАС согласилось на условия США по постоянному перемирию в Газе
- В Петербурге день эрмитажного кота отметят выставкой и мастер-классами
- Медведев: С начала года в воинские части прибыли почти 175 тысяч контрактников
- Рубио: США ввели визовые ограничения для иностранных чиновников
- Дело саратовского экс-министра ЖКХ о злоупотреблении решили пересмотреть
- В Красноярском крае водитель автомобиля уплыл от проверки на опьянение
- В Словакии разрешили подавать мясо медведей в общепите
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru