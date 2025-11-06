Подготовка за полгода: Россиянам дали советы перед посещением Европы
Сегодня далеко не все россияне смогут посетить Европу, так как правила игры становятся все более жесткими.
В условиях ужесточения правил оформление биометрического паспорта и подготовка визовой документации должны начинаться минимум за полгода до предполагаемой поездки в Европу, заявил НСН эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов.
Германия запретит въезд россиянам с небиометрическими загранпаспортами с 1 января 2026 года, сообщается на сайте немецкого посольства в Москве. Небиометрические загранпаспорта россиян могут быть использованы лишь в тех случаях, когда в них имеется действующая германская виза. Абасов подчеркнул, что это касается не только Германии.
«Это решение окажет системное влияние на travel-рынок России, поскольку небиометрические загранпаспорта ("пятилетки") перестанут быть действительными для въезда в страну. Речь идет не просто о техническом обновлении документов, а о фундаментальном изменении правил въезда в Шенгенскую зону. Германия не является первопроходцем в этом процессе. Ранее аналогичные ограничения ввели Франция, Эстония и другие страны Шенгенской зоны. Тренд на отказ от небиометрических документов набирает обороты в ЕС, что соответствует общей стратегии усиления пограничного контроля и безопасности. Европа последовательно ужесточает миграционную политику, и россияне оказываются в числе тех, кто ощущает эти изменения в полной мере», - пояснил он.
«Для российских туристов и бизнес-путешественников наступает время стратегического планирования. Рынок делового туризма, вероятно, адаптируется быстрее благодаря корпоративным ресурсам и долгосрочному планированию. Однако массовый туризм ждут серьезные изменения - поездки в Европу становятся сложнее и дороже. Текущая ситуация требует от россиян пересмотра подходов к организации международных поездок. Оформление биометрического паспорта и подготовка визовой документации должны начинаться минимум за полгода до предполагаемой поездки. Кризис в отношениях с ЕС трансформирует структуру выездного туризма, создавая новые вызовы. Те, кто сумеет адаптироваться к новым реалиям, сохранят возможность посещения Европы, однако правила этой игры становятся все более жесткими», - заключил собеседник НСН.
По одному миллиону евро в день доходов от туризма теряет финская Южная Карелия из-за закрытия границы с Россией. Об этом ранее сообщило издание Bloomberg.
