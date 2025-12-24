СК: После взрыва на юге Москвы погибли три человека
Три человека погибли в результате взрыва на улице Елецкой в Москве в ночь на 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным правоохранителей, минувшей ночью двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного полицейского автомобиля.
«Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», - подчеркнули в Следкоме.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств. Специалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и изучают камеры видеонаблюдения. Подготавливаются материалы для назначения судебных экспертиз, в том числе генетической и взрывотехнической.
Ранее стало известно, что взрыв произошел у отдела полиции неподалеку от места, где при подрыве машины погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ Фанил Сарваров, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под национализацию в Крыму попали активы около 500 граждан и юрлиц
- СК: После взрыва на юге Москвы погибли три человека
- Посол Бразилии допустил, что страна станет хабом для российских туристов
- «Роскосмос» заключил контракт на создание лунной электростанции
- Продюсер Фадеев планирует открыть школу в Китае
- Желание «вклиниться»: Зачем Макрон прагматично «предал» Мерца
- Мошенники начали представляться сотрудниками военкомата для кражи данных
- В Тульской области из-за БПЛА произошел пожар на предприятии
- В икре пяти торговых марок выявили кишечную палочку
- Запредельную стоимость ветуслуг объяснили ценой аренды и требованиями к лекарствам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru