СК: После взрыва на юге Москвы погибли три человека

Три человека погибли в результате взрыва на улице Елецкой в Москве в ночь на 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным правоохранителей, минувшей ночью двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного полицейского автомобиля.

«Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», - подчеркнули в Следкоме.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств. Специалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и изучают камеры видеонаблюдения. Подготавливаются материалы для назначения судебных экспертиз, в том числе генетической и взрывотехнической.

Ранее стало известно, что взрыв произошел у отдела полиции неподалеку от места, где при подрыве машины погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ Фанил Сарваров, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
