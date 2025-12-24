Под национализацию в Крыму попали активы около 500 граждан и юрлиц
Активы около 500 граждан и организаций, враждебно настроенных по отношению к Крыму и России, попали под национализацию в республике. Об этом сообщил глава парламента региона Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, в последние годы в собственность Крыма перешло имущество порядка 500 физических и юридических лиц, включающее более 5600 объектов, в том числе земельные участки, дома и имущество предприятий. Ряд объектов уже продали новым инвесторам.
«Главная цель нашей работы — установить справедливость, не дать зарабатывать в республике тем, кто поддерживает киевский нацистский режим. При этом мы наблюдаем положительный экономический эффект от этих действий», - указал Константинов.
Ранее власти Севастополя национализировали 11 предприятий, которые оказывали помощь ВСУ и разведке Украины, пишет 360.ru.
