«Пусть сам боится»: Россияне будут ездить в Европу чаще назло президенту Чехии

Россияне будут ездить в Европу чаще назло президенту Чехии Петру Павлу, предложившему устроить за нашими туристами слежку. Об этом заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Политик призвал спецслужбы следить за всеми россиянами в Европе, даже если они не поддерживают спецоперацию. Он считает, что в нынешних условиях за ними нужно следить пристальнее и строже.