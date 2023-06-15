«Пусть сам боится»: Россияне будут ездить в Европу чаще назло президенту Чехии

После своих призывов следить за туристами из России Петр Павел рискует перестать слыть умным человеком, заявил НСН Алексан Мкртчян.

Россияне будут ездить в Европу чаще назло президенту Чехии Петру Павлу, предложившему устроить за нашими туристами слежку. Об этом заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Политик призвал спецслужбы следить за всеми россиянами в Европе, даже если они не поддерживают спецоперацию. Он считает, что в нынешних условиях за ними нужно следить пристальнее и строже.

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«Россиянам-то ездить безопасно, а вот президенту Чехии теперь опасно, что его могут перестать называть умным человеком. Америка внимательно следила за японским населением. При Сталине в Советском Союзе в Великую Отечественную войну очень внимательно следили за немецким населением. Но то было другое время. Зачем повторять этот опыт? Сейчас понятно, что это был негативный опыт. И у Сталина, и у Рузвельта. И что? Зачем президент Чехии это сказал? Пусть останется на его совести. А россияне как ездили в Европу, так и будут ездить. Только в больших количествах, назло президенту Чехии. Охота на ведьм!», - сказал Мкртчян.

Он отметил, что сегодня в среднем в Чехию ездят около двух тысяч россиян.

«У россиян в Чехии много недвижимости, родственников, знакомых, друзей, кто-то ездит лечиться. В среднем туда ездят не меньше двух тысяч человек в неделю», - заявил собеседник.

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