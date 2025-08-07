Более 100 россиян были депортированы из Эстонии с начала года
Власти Эстонии с начала 2025 года депортировали из страны 366 иностранцев. Согласно данным Департамента полиции и пограничной охраны республики, 108 из них являются гражданами России.
В ведомстве указали, что также из Эстонии наиболее часто выдворялись граждане Молдавии (37 человек), Украины (24 человека) и Узбекистана (23 человека).
В Департаменте добавили, что большинству иностранцев предписали покинуть страну в связи с нарушением миграционного законодательства. Их большая часть выехали из Эстонии добровольно.
Ранее в СМИ появилась информация, что за первые шесть месяцев 2025 года власти Финляндии выдворили из страны 90 россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru