Более 100 россиян были депортированы из Эстонии с начала года

Власти Эстонии с начала 2025 года депортировали из страны 366 иностранцев. Согласно данным Департамента полиции и пограничной охраны республики, 108 из них являются гражданами России.

В ведомстве указали, что также из Эстонии наиболее часто выдворялись граждане Молдавии (37 человек), Украины (24 человека) и Узбекистана (23 человека).

В Департаменте добавили, что большинству иностранцев предписали покинуть страну в связи с нарушением миграционного законодательства. Их большая часть выехали из Эстонии добровольно.

Ранее в СМИ появилась информация, что за первые шесть месяцев 2025 года власти Финляндии выдворили из страны 90 россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
