В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
Депутаты от партии «Новые люди» намерены внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене административной ответственности за тонировку автомобилей. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.
Авторы инициативы указали, что тонировка автомобильных стёкол позволяет снизить ослепление водителей ярким светом фар встречных машин ночью, а также солнечными бликами днём, что положительно скажется на дорожной безопасности.
«Также онированные стекла могут служить дополнительной защитой от краж и угонов, так как преступникам труднее разглядеть ценные вещи внутри автомобиля», - говорится в пояснительной записке.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил «Радиоточке НСН», что если в России будет разрешено наносить более тёмную тонировку на лобовые стекла машин, то этим будут пользоваться злоумышленники.
