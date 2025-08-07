В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку

Путин заявил, что до создания условий для встречи с Зеленским пока далеко

Трамп заявил о начале получения США больших доходов от введенных в полночь пошлин

Туристы из РФ пострадали в ДТП в Турции

На Солнце произошла вторая за день сильная вспышка

РФС создал афишу к товарищескому матчу сборных России и Катара с помощью нейросетей