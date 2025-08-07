В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку

Депутаты от партии «Новые люди» намерены внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене административной ответственности за тонировку автомобилей. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

СМИ: Футболиста «Спартака» Соболева оштрафовали за тонировку авто

Авторы инициативы указали, что тонировка автомобильных стёкол позволяет снизить ослепление водителей ярким светом фар встречных машин ночью, а также солнечными бликами днём, что положительно скажется на дорожной безопасности.

«Также онированные стекла могут служить дополнительной защитой от краж и угонов, так как преступникам труднее разглядеть ценные вещи внутри автомобиля», - говорится в пояснительной записке.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил «Радиоточке НСН», что если в России будет разрешено наносить более тёмную тонировку на лобовые стекла машин, то этим будут пользоваться злоумышленники.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаДепутатыШтрафыШтрафы Гибдд

Горячие новости

Все новости

партнеры