Россиянам рассказали, как научиться понимать классическую музыку
Чтобы научиться понимать классическую музыку необходимо знакомиться с ней постепенно. Об этом «ФедералПресс» заявила лектор российского общества «Знание», методист, преподаватель по классу гитары Елена Узкая.
Она посоветовала начинать с доступных произведений, включая их фоном во время занятий обычными домашними делами. При этом эксперт отметила, что лучше каждый раз слушать разную академическую музыку: фортепианную, симфонию или оперу.
По её словам, постепенно придёт понимание, что классические произведения совсем не сложные, а затем возникнет и более глубокий интерес.
«Как в литературе или кино, со временем вы начнете различать стили, эпохи и узнавать «своих» композиторов. И это будет началом настоящей дружбы с классикой», – заключила Узкая.
Ранее врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская заявила, что классическая музыка положительно влияет на психику ребёнка, сообщает RT.
