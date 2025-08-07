Россиянам рассказали, как научиться понимать классическую музыку

Чтобы научиться понимать классическую музыку необходимо знакомиться с ней постепенно. Об этом «ФедералПресс» заявила лектор российского общества «Знание», методист, преподаватель по классу гитары Елена Узкая.

«Неваляшки» и виртуозы: Бутман назвал новых героев российского джаза

Она посоветовала начинать с доступных произведений, включая их фоном во время занятий обычными домашними делами. При этом эксперт отметила, что лучше каждый раз слушать разную академическую музыку: фортепианную, симфонию или оперу.

По её словам, постепенно придёт понимание, что классические произведения совсем не сложные, а затем возникнет и более глубокий интерес.

«Как в литературе или кино, со временем вы начнете различать стили, эпохи и узнавать «своих» композиторов. И это будет началом настоящей дружбы с классикой», – заключила Узкая.

Ранее врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская заявила, что классическая музыка положительно влияет на психику ребёнка, сообщает RT.

Фото: пресс-служба зала «Зарядье»
