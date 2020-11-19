Противоковидные меры в Турции коснутся туристов
Власти Стамбула с 19 ноября вводят новые ограничения в связи с неблагополучной ситуацией по распространению коронавируса. Об этом сообщает TourDom.ru.
В турецкой столице временно прекращается работа фитнес-центров и бассейнов. Закрываются все муниципальные музеи, не будут работать театры, культурные центры и концертные площадки, кроме находящихся под открытым небом.
Кроме того, во всей стране вводится комендантский час.
Сообщается, что экскурсионные бюро уже составляют новые маршруты для туристов. Туроператоры прогнозируют снижение спроса на туры в страну.
Накануне спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что туристический сбор следует ввести во всех регионах России. По ее словам, это позволит городам получать дополнительные средства на благоустройство, сообщает РИА ФАН. Она также сообщила. что на фоне пандемии внутренний туризм хорошо развивается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru