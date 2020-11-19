Противоковидные меры в Турции коснутся туристов

Власти Стамбула с 19 ноября вводят новые ограничения в связи с неблагополучной ситуацией по распространению коронавируса. Об этом сообщает TourDom.ru.

В турецкой столице временно прекращается работа фитнес-центров и бассейнов. Закрываются все муниципальные музеи, не будут работать театры, культурные центры и концертные площадки, кроме находящихся под открытым небом.