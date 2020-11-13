ЕК назвала запрет на полеты неэффективным средство борьбы с COVID-19

Запрет на авиаперелеты не помогает предотвратить распространение коронавируса по всему миру, заявила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан.

«Аэрофлот» назвал сроки возобновления полетов в Европу

По ее словам, ЕК не намерена продлевать запрет на перелеты, так как достаточно будет просто соблюдать санитарные меры.

Еврокомиссия планирует продлить до 2022 года лицензии авиакомпаниям с финансовыми трудностями.

Между тем, Россия возобновила международные полеты с 1 августа.

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ФОТО: pixabay.com
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