ЕК назвала запрет на полеты неэффективным средство борьбы с COVID-19

По ее словам, ЕК не намерена продлевать запрет на перелеты, так как достаточно будет просто соблюдать санитарные меры.

Еврокомиссия планирует продлить до 2022 года лицензии авиакомпаниям с финансовыми трудностями.

Между тем, Россия возобновила международные полеты с 1 августа.

