ЕК назвала запрет на полеты неэффективным средство борьбы с COVID-19
13 ноября 202017:02
Запрет на авиаперелеты не помогает предотвратить распространение коронавируса по всему миру, заявила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан.
По ее словам, ЕК не намерена продлевать запрет на перелеты, так как достаточно будет просто соблюдать санитарные меры.
Еврокомиссия планирует продлить до 2022 года лицензии авиакомпаниям с финансовыми трудностями.
Между тем, Россия возобновила международные полеты с 1 августа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru