«Проститутки и нелегалы»: Туристам объяснили, кого коснутся квоты на Бали

«Во время ковида приехали десятки тысяч россиян, такого не было за всю историю Бали, а остров маленький. При этом россияне, которые не туристы, ведут там себя не очень хорошо. Замечательно, что их ловят и депортируют, то же самое делает и Россия. Допустим, приехал турист из Узбекистана, он смотрит Кремль, Собор Василия Блаженного и живет в гостинице, а потом он решил перестать быть туристом и начать укладывать плитку. В этот момент он становится нелегальным рабочим, а миграционные власти депортируют его обратно в Узбекистан. Также поступает Индонезия: работаешь нелегально – будешь депортирован», - заключил собеседник НСН.

Губернатор Бали Вайан Костер сообщил в начале мая, что сейчас на острове находятся около 50 тысяч россиян. По его данным, с начала года оттуда было депортирован 101 иностранец, в том числе 27 россиян. Несмотря на мизерное количество, граждан России депортируют с Бали чаще других иностранцев.



