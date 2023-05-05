«Проститутки и нелегалы»: Туристам объяснили, кого коснутся квоты на Бали
Ограничения коснутся россиян, которые планируют незаконно работать на Бали и плохо себя вести, а «честные туристы» смогут путешествовать на остров без всяких квот, сказал в эфире НСН Алексан Мкртчян.
Квоты для иностранцев, которые планируют ввести на Бали, коснутся исключительно работающих на острове россиян-нелегалов, объяснил в интервью НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Власти Бали ранее анонсировали введение системы квот для туристов сроком на сто лет. Планируется, что иностранцы будут регистрироваться за год до поездки на Бали и ждать очереди.
«Я разговаривал с министерством по туризму Индонезии, речь идет не о туристах, а о людях, которые уехали туда давно. Некоторые уехали в период пандемии и живут там больше трех лет. Есть те, кто работает таксистами, курьерами, массажистами, проститутками, кем угодно. Губернатор Бали высказался против таких "туристов". Большинство из них не платят налоги и отнимают работу у местных жителей. Как только турист начинает работать, с этой секунды он перестает быть туристом. На этих людей будет вводиться квотирование. Что касается тех, кто пришел в турагентство, купил билет туда и обратно, зарезервировал гостиницу, таких туристов будут спокойно пускать. Более того, Индонезия нуждается в этих туристах. Тех, кто честно купил путевку, мы будем отправлять без всяких квот», - сказал Мкртчян.
По его словам, россияне-нелегалы «плохо ведут» себя на Бали, поэтому их депортация оправдана.
«Во время ковида приехали десятки тысяч россиян, такого не было за всю историю Бали, а остров маленький. При этом россияне, которые не туристы, ведут там себя не очень хорошо. Замечательно, что их ловят и депортируют, то же самое делает и Россия. Допустим, приехал турист из Узбекистана, он смотрит Кремль, Собор Василия Блаженного и живет в гостинице, а потом он решил перестать быть туристом и начать укладывать плитку. В этот момент он становится нелегальным рабочим, а миграционные власти депортируют его обратно в Узбекистан. Также поступает Индонезия: работаешь нелегально – будешь депортирован», - заключил собеседник НСН.
Губернатор Бали Вайан Костер сообщил в начале мая, что сейчас на острове находятся около 50 тысяч россиян. По его данным, с начала года оттуда было депортирован 101 иностранец, в том числе 27 россиян. Несмотря на мизерное количество, граждан России депортируют с Бали чаще других иностранцев.
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