АТОР: Кипр стал доступной альтернативой Турции для россиян
Кипр является доступной альтернативой Турции для российских туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По информации АТОР, цены на Кипре не изменились с прошлого года. Так, тур на семь ночей на двоих во второй половине июля будет стоить от 176 тысяч рублей, включая перелет.
Туроператоры отметили, что спрос на туры в Кипр увеличился в три раза.
Ранее сообщалось, что число бронирований российскими туристами отелей и апартаментов за границей на июль 2024 года выросло на 72% по сравнению с показателями прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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