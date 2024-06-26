АТОР: Кипр стал доступной альтернативой Турции для россиян

По информации АТОР, цены на Кипре не изменились с прошлого года. Так, тур на семь ночей на двоих во второй половине июля будет стоить от 176 тысяч рублей, включая перелет.

Туроператоры отметили, что спрос на туры в Кипр увеличился в три раза.

Ранее сообщалось, что число бронирований российскими туристами отелей и апартаментов за границей на июль 2024 года выросло на 72% по сравнению с показателями прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

