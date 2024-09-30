Туристы потратили свыше 22 млрд рублей на отдых в Казани

Туристы потратили более 22 миллиардов рублей на отдых в Казани за восемь месяцев 2024 года, пишет издание «Интерфакс» со ссылкой на директора комитета по развитию туризма города Дарью Санникову.

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По ее словам, в этом году туристы потратили на 37% больше денег в Казани, чем в 2023 году.

Кроме того, средний объем ежедневных трат туристов вырос на 8,5% и составил 2,94 тысячи рублей на человека в сутки.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года Россию посетило более 2,3 миллиона иностранных туристов, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: kzn.ru
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