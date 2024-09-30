Туристы потратили свыше 22 млрд рублей на отдых в Казани

По ее словам, в этом году туристы потратили на 37% больше денег в Казани, чем в 2023 году.

Кроме того, средний объем ежедневных трат туристов вырос на 8,5% и составил 2,94 тысячи рублей на человека в сутки.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года Россию посетило более 2,3 миллиона иностранных туристов, напоминает «Радиоточка НСН».

