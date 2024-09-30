Туристы потратили свыше 22 млрд рублей на отдых в Казани
30 сентября 202416:06
Туристы потратили более 22 миллиардов рублей на отдых в Казани за восемь месяцев 2024 года, пишет издание «Интерфакс» со ссылкой на директора комитета по развитию туризма города Дарью Санникову.
По ее словам, в этом году туристы потратили на 37% больше денег в Казани, чем в 2023 году.
Кроме того, средний объем ежедневных трат туристов вырос на 8,5% и составил 2,94 тысячи рублей на человека в сутки.
Ранее стало известно, что с начала 2024 года Россию посетило более 2,3 миллиона иностранных туристов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru