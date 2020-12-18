Программы развития Москвы сделали город комфортным для жителей и привлекательным для туристов — Сергунина
За последние девять лет туристический поток в Москве вырос с 12,8 млн человек до 25,1 млн (данные с 2010 по 2019 год). Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.
По ее словам, комплексный подход к развитию города стал не только комфортным для жизни, но и более привлекательным для приезжих.
Наряду с деловым и образовательным направлениями выросла доля культурно-познавательного, событийного и гастрономического туризма.
По словам Сергуниной, эпидемиологическая обстановка в мире улучшится в следующем году, это вернет всю туристическую отрасль к нормальной работе.
Большинство (75%) путешественников, посещавших российскую столицу до пандемии, - это молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.
Ранее Сергунина также сообщила, что большинство российских регионов подписали соглашение о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass, пользователи которого могут спланировать поездку по России.
Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и врач-иммунолог Александр Чепурнов посоветовали россиянам не ездить в курортные страны на новогодние праздники во время пандемии, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru