Сергунина: почти все российские регионы подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass
82 региона России подписали соглашение о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass. Большинство их них уже представили свои туристические программы. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Платформа позволяет спланировать поездку по России как гражданам страны, так и иностранцам. С сервисом работают более 270 партнеров, среди них крупные международные компании.
Предполагается, что проект позволит Москве привлекать туристов по окончании пандемии. По словам Сергуниной, в следующем году эпидемиологическая ситуация улучшится и туристический сектор вернется к нормальной работе.
Благодаря сервису Russpass пользователи смогут составить индивидуальный маршрут путешествия по России. С помощью приложения можно в одном месте купить билеты на транспорт, а также на экскурсии и в театры.
Президент РФ Владимир Путин накануне во время большой пресс-конференции заявил о важности развития внутреннего туризма. Он напомнил, что в стране запущена программа поддержки внутреннего туризма, на нее выделено 15 млрд рублей, передает Ura.ru.
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