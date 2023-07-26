Программу льготных кредитов могут распространить на создание отелей 3-4 звезд

Программа, позволяющая бизнесу получить льготные кредиты, может быть распространена на строительство отелей 3-4 звезд, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма, передает ТАСС.

Он отметил, что государство будет поддерживать отечественный бизнес в создании конкурентоспособных продуктов. По его словам, сейчас по программе льготного кредитования уже реализуется 87 проектов на 25 тысяч номеров.

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Ранее президент Владимир Путин поручил создать в России к 2030 году круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 миллионов туристов в год. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что планируется создать курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях и на озере Байкал. В приоритете — Новая Анапа, Абрау-Дюрсо, Крым, Дагестан, Калининград и Приморский край.

Также глава государства поручил в ближайшее время запустить электронные визы для посещения страны по наиболее востребованным направлениям для туристов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ТуризмМихаил Мишустин

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