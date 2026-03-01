Рослесхоз: За распространение ясенелистного клена с 1 марта грозит штраф

С 1 марта в России за распространение ясенелистного или американского клена грозит штраф, так как это растение признали опасным инвазивным видом и приравняли его к борщевику Сосновского. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Вырубать нельзя помиловать: За что американский клен приравняли к борщевику

Отмечается, что Рослесхоз включил его в специальный перечень видов, способных наносить вред лесам и экосистеме, и призвал владельцев участков обязательно уничтожать эти растения. Известно, что размер штрафа за бездействие при распространение этого растения составляет от десятков тысяч рублей для граждан до сотен тысяч для организаций.

Так, по данным источника, за невыполнение требований физическим лицам грозит взыскание от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а юридическим — от 400 тысяч до 700 тысяч рублей. При этом в материале указано, что в отдельных случаях суд может принять решение об изъятии земли, если собственник не остановил рост вредных растений.

Ранее в Госдуме рассказали о вступающих в силу с 1 марта новых законах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Николай Гынгазов
