МО: ВС России поразили энергообъекты на Украине
Российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВПК Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что для нанесения ударов были использованы силы оперативно-тактической авиации, ударные БПЛА, а также силы ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.
Кроме того, в МО рассказали, что российские военные также поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью 1 марта ПВО сбили 27 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
