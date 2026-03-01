МО: ВС России поразили энергообъекты на Украине

Российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВПК Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

МО: ВС РФ освободили Нескучное и Горькое

В ведомстве уточнили, что для нанесения ударов были использованы силы оперативно-тактической авиации, ударные БПЛА, а также силы ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

Кроме того, в МО рассказали, что российские военные также поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью 1 марта ПВО сбили 27 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
