Программа детского туристического кешбэка стартовала в Подмосковье

В Московской области, как и по всей России, запустили программу детского туристического кешбэка. Об этом сообщают в пресс-службе Минобразования Подмосковья. Родители смогут приобрести путевки в детские лагеря с кешбэком до 50% от их стоимости. Срок действия программы – до конца дня 31 августа, отправиться на отдых в лагерь дети смогут с 25 мая по 15 сентября.

«Отправить ребенка в детский лагерь можно будет в течение всего лета с возможностью вернуться до 15 сентября. Таким образом, мы охватим всю летнюю оздоровительную кампанию, и дети смогут спокойно смогут вернуться с последних смен», — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.