Ростуризм проконтролирует цены на детский отдых на фоне программы кешбэка

Ростуризм намерен контролировать ситуацию с ценами на детский отдых в России на фоне запуска программы детского туристического кешбэка. Об этом заявила журналистам руководитель ведомства Зарина Догузова во время совещания Минпросвещения с регионами, посвященного безопасности и занятости детей летом.

Глава Ростуризма пояснила, что программа приведет к повышению спроса на детский отдых, и не исключено, что недобросовестные участники рынка начнут завышать стоимость путевок.