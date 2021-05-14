Ростуризм проконтролирует цены на детский отдых на фоне программы кешбэка

Ростуризм намерен контролировать ситуацию с ценами на детский отдых в России на фоне запуска программы детского туристического кешбэка. Об этом заявила журналистам руководитель ведомства Зарина Догузова во время совещания Минпросвещения с регионами, посвященного безопасности и занятости детей летом.

Глава Ростуризма пояснила, что программа приведет к повышению спроса на детский отдых, и не исключено, что недобросовестные участники рынка начнут завышать стоимость путевок.

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По словам Догузовой, цены на отдых в детских лагерях уже обнародованы, путевки с кешбэком и без него должны продаваться по одинаковой цене, передает ТАСС.

Ранее в Госдуме заявили, что оспользоваться кэшбеком на детский отдых в этом году смогут почти 400 тысяч российских семей, передает Ura.ru. Правительство РФ выделило на программу 5 млрд рублей. Благодаря программе, родители смогут вернуть 50% от стоимости путевки в детские лагеря по всей стране (но не более 20 тысяч рублей).

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Детский ОтдыхРостуризм
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