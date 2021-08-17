Таиланд планирует открыть границы для привитых «Спутником V» россиян

Пхукет в самое ближайшее время может открыться для российских туристов, которые прошли вакцинацию препаратом «Спутник V», сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным издания Bangkok Post, глава Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн заявил, что привитым от COVID-19 гражданам России после приезда больше не потребуется 14 дней сидеть на карантине.

При этом в посольстве Таиланда в Москве призвали не торопить события и напомнили, что помимо заявления главы управления по туризму никаких официальных сообщений на данную тему не было, однако не исключено, что официальное подтверждение может быть получено «в ближайшее время».

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 заявили, что Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

