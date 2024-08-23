С «безвизом» будет больше: Число индийских туристов в России достигло 120 тысяч в год
За полгода Россию посетили 700 тысяч иностранных туристов, но лидерами остаются гости из Китая, рассказал НСН Дмитрий Горин.
Россию ежегодно посещают 120 тысяч индийских туристов, эта цифра будет расти, если будет реализован механизм безвизовых групповых поездок. Об этом НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Расходы индийских путешественников за границей утроились с 2010 по 2023 год — до $33 млрд. Об этом сообщило британское издание The Economist. Согласно одному из прогнозов, в следующем году они подскочат до $45 млрд. Движущей силой этого является сочетание демографии и экономики. Ожидается, что к 2047 году средний класс в Индии увеличится вдвое — до 93 млн человек. По словам Горина, в Россию ежегодно приезжают 120 тысяч человек.
«Количество приезжающих в Россию индийских путешественников составляет порядка 120 тысяч человек в год. В перспективе эта цифра будет увеличиваться, однако сейчас в России преобладают туристы из Китая (они получили не меньше 250 тысяч электронных виз из 540 тысяч выданных). Въездной туризм еще не восстановился до доковидных показателей. Также Россия популярна у туристов из Саудовской Аравии и ОАЭ. Что касается туристов из Индии, мы надеемся, что будет реализован механизм безвизовых групповых поездок. Это позволит упростить путешествие граждан Индии в Россию», — сказал Горин.
Собеседник НСН пояснил, что привлечет иностранных туристов в Россию.
«Прежде всего, должны быть очень лояльные и удобные условия. Это не только визовая политика, но и транспортная доступность, так как перелеты в условиях ограничения воздушного сообщения очень дорогие. Также интересует туристов наличие платежных решений, так как карты зарубежных банков в России не работают, а лимит в $10 тысяч ограничивает бюджет на путешествия иностранцев в Россию. Что же касается интересных маршрутов, высокого сервиса гостиниц и российского гостеприимства, здесь никаких вопросов к нашей стране нет», — добавил эксперт.
В заключение Горин назвал объем въездного туризма в Россию
«С целью туризма за полгода приехали порядка 700 тысяч человек. Не исключено, что такими темпами цифра будет увеличиваться и по итогам 2024 года, так как в период пандемии въездной туризм наиболее сильно пострадал, действующие ограничения привели к падению въезда иностранных туристов в Россию на 90%», — подытожил он.
Ранее Горин заявил, что в 2024 году Таиланд посетит рекордное количество российских туристов — 1,7 млн человек, также россиян интересуют страны Юго-Восточной Азии
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