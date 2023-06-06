В Крыму заявили о готовности к курортному сезону
Министерство курортов и туризма республики Крым совместно с региональным министерством транспорта работают над улучшением логистики полуострова, сказала НСН Алла Пономаренко.
В Крыму все готово к началу нового курортного сезона, крымчане приглашают всех желающих искупаться в море и отведать кухню всех крымских народов. Об этом НСН заявила заместитель председателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко.
Ранее стало известно, что турецкие отели и авиакомпании подняли цены для российского рынка в среднем на 20%, оставив их прежними для европейцев. Об этом сообщило издание «Известия». Отмечается, что местный турбизнес понимает безальтернативность отдыха в Турции для россиян, которые больше не могут поехать на море на Кипр, в Грецию и другие европейские страны. Пономаренко отметила, что Крым готов оказать теплый прием соотечественникам.
«Наши отели готовы встретить россиян. Министерство курортов и туризма региона, а также региональное Министерство транспорта совместными усилиями продумывают улучшение логистики, запускают дополнительные поезда, продлевают маршруты отдельных поездов. Открыты все дороги, приезжайте, оцените наше крымское гостеприимство, попробуйте кухню всех народов многонационального Крыма! К тому же, в Крыму уже можно купаться в море», — сказала Пономаренко.
Ранее министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко заявил, что падение цен на отдых в регионе по сравнению с предыдущими годами составило 25-30%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru