Президент Узбекистана поручил увеличить приток туристов из России в два раза
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил увеличить приток туристов из России в два раза, до 1,46 миллиона человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение.
Постановлением утверждены прогнозные показатели привлечения иностранных туристов в 2024 году в целом до 9,96 миллиона человек.
Число россиян, отдохнувших в прошлом году в Узбекистане, выросло на четверть по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства по статистике страны.
В 2023 году из РФ в Узбекистан с туристическими целями прибыли 714 282 человека, в то время как в 2022 году этот показатель составил 567 725 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru