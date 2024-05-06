Iron Maiden подали в суд на рэпера из-за плагиата обложки
6 мая 202418:51
Рок-группа Iron Maiden подала иск против рэпера OsamaSon из-за нарушения авторских прав, передает Loudwire.
Причиной иска стала схожесть обложки нового альбома рэп-исполнителя под названием FLXTRA с изображением мумии, которое Iron Maiden использовали в 80-х годах.
В итоге OsamaSon пришлось поменять визуальное оформление своей пластинки.
Ранее фронтмен Iron Maiden Брюс Дикинсон выпустил первый за 18 лет сольный сингл «Afterglow Of Ragnarok», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru