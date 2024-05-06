Iron Maiden подали в суд на рэпера из-за плагиата обложки

Рок-группа Iron Maiden подала иск против рэпера OsamaSon из-за нарушения авторских прав, передает Loudwire.

Группа Iron Maiden выпустила собственную версию «Монополии»

Причиной иска стала схожесть обложки нового альбома рэп-исполнителя под названием FLXTRA с изображением мумии, которое Iron Maiden использовали в 80-х годах.

В итоге OsamaSon пришлось поменять визуальное оформление своей пластинки.

Ранее фронтмен Iron Maiden Брюс Дикинсон выпустил первый за 18 лет сольный сингл «Afterglow Of Ragnarok», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: ironmaiden.com
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