СМИ: В ЕС предлагают запретить партиям принимать финансирование от России

В Евросоюзе обсуждают введение запрета для партий и аналитических центров принимать финансирование от России в рамках очередного пакета санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным издания, возможно введение запрета на вещание четырех СМИ на территории Евросоюза.

Ограничения также могут включать запрет на импорт гелия и усиление санкций в отношении марганцевой руды и других элементов.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе не планируют вводить полный запрет на импорт российского СПГ. На данный момент в Брюсселе предлагают санкции в отношении проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ», а также против судов, перевозящих российскую нефть, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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