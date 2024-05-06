СМИ: В ЕС предлагают запретить партиям принимать финансирование от России
В Евросоюзе обсуждают введение запрета для партий и аналитических центров принимать финансирование от России в рамках очередного пакета санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, возможно введение запрета на вещание четырех СМИ на территории Евросоюза.
Ограничения также могут включать запрет на импорт гелия и усиление санкций в отношении марганцевой руды и других элементов.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе не планируют вводить полный запрет на импорт российского СПГ. На данный момент в Брюсселе предлагают санкции в отношении проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ», а также против судов, перевозящих российскую нефть, передает «Радиоточка НСН».
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