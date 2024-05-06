СМИ: В ЕС предлагают запретить партиям принимать финансирование от России

По данным издания, возможно введение запрета на вещание четырех СМИ на территории Евросоюза.

Ограничения также могут включать запрет на импорт гелия и усиление санкций в отношении марганцевой руды и других элементов.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе не планируют вводить полный запрет на импорт российского СПГ. На данный момент в Брюсселе предлагают санкции в отношении проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ», а также против судов, перевозящих российскую нефть, передает «Радиоточка НСН».

