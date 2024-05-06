Сыгравшая Маргариту актриса заявила, что ее не пугало «проклятие романа» Булгакова

В актерских кругах ходят слухи о «проклятии» романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Согласно легендам, во время постановок спектаклей или съемок фильмов якобы происходят странные вещи. Ковальчук заявил, что на съемочной площадке не было каких-либо мистических случаев.

«Поговорила с батюшкой. Да и сам Бортко получал благословение на эту работу. И мне было сказано – травинка не шевельнется без повеления Бога. То есть Господь вложил в руки Булгакову перо, и он написал эту книгу», - сказала артистка в беседе с AIF.Ru.

Ранее Бортко признался, что не собирается смотреть новую экранизацию романа Михаила Булгакова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

