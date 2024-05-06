МИД РФ: Военные учения России остудят «горячие головы» на Западе

В российском ведомстве напомнили о передаче Украине продвинутого вооружения, в том числе британских и французских дальнобойных ракетных систем, а также американских ракет семейства ATACMS, способных поражать цели в глубине российской территории.

Также в МИД РФ указали на ведущиеся на Западе обсуждения, касающиеся размещения близ российских границ ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и возможности отправки на Украину натовских контингентов.

В заявлении российского министерства подчеркнули, что наивысшим приоритетом политики РФ в области военной безопасности является «гарантированная защита суверенитета и территориальной целостности страны», включая аспект ядерного сдерживания.

«Рассчитываем, что проведение российскими военными учений с задействованием части сил и средств ядерного сдерживания... остудит «горячие головы» в западных столицах... и удержит их как от содействия киевскому режиму... так и от втягивания в прямую вооружённую конфронтацию с Россией», - заключили в МИД РФ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в рамках учений будут проработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

