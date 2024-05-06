Италия назначила нового посла в РФ

По его словам, назначенная на этот пост Чечилия Пиччони «ещё не получила агреман».

Таяни также указал, что у Италии в РФ «есть поверенный в делах», однако он «не будет участвовать в церемонии инаугурации» президента РФ Владимира Путина.

Ранее в МИД Германии и Польши заявили, что представители Берлина и Варшавы не будут присутствовать на инаугурации президента РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

