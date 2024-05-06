Егор Крид задумался о паузе в музыкальной карьере

Певец Егор Крид (Егор Булаткин) признался, что подумывает уйти из музыки на пару лет. Об этом артист заявил во время прямого эфира в соцсетях.

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Крид сказал, что хочет «пожить для себя», не давать концерты и не писать музыку.

Известно, что в скором времени должен выйти новый альбом Крида, однако артист пока не раскрывает дату релиза.

«Может, этот альбом выпустить и больше музло не писать? Уйти из музыки, и все. Взять перерыв какой-нибудь большой. Год-два просто пожить для себя, не летать никуда, не давать концерты», - сказал рэпер.

Ранее певец подал иск о мошенничестве в адрес организатора своего концерта в Архангельске, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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