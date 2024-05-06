Егор Крид задумался о паузе в музыкальной карьере
6 мая 202418:52
Певец Егор Крид (Егор Булаткин) признался, что подумывает уйти из музыки на пару лет. Об этом артист заявил во время прямого эфира в соцсетях.
Крид сказал, что хочет «пожить для себя», не давать концерты и не писать музыку.
Известно, что в скором времени должен выйти новый альбом Крида, однако артист пока не раскрывает дату релиза.
«Может, этот альбом выпустить и больше музло не писать? Уйти из музыки, и все. Взять перерыв какой-нибудь большой. Год-два просто пожить для себя, не летать никуда, не давать концерты», - сказал рэпер.
Ранее певец подал иск о мошенничестве в адрес организатора своего концерта в Архангельске, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия увеличила производство бензина на 4,5% за неделю
- Петербургский суд приговорил к воспитательной колонии за теракт двоих подростков
- Тело мужчин было найдено в сгоревшем СНТ в иркутской Вихоревке
- Сына замминистра МВД Зубова приговорили к семи годам лишения свободы
- Годовая инфляция в России замедлилась до 7,75%
- Телеканал СТС приступил к съемкам сериала «Костя – Вера»
- Режим ЧС регионального значения ввели в Иркутской области
- Ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с инаугурацией президента
- СМИ: ЕС хочет запретить использовать систему передачи финсообщений ЦБ РФ
- СМИ: В ЕС предлагают запретить партиям принимать финансирование от России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru