Умер французский журналист и телеведущий Бернар Пиво

Он прославился благодаря культовой телепередаче «Апострофы», собиравшей у экранов миллионы телезрителей. В студию к Пиво приходили известные актеры, общественные деятели и литераторы, в их числе – Владимир Набоков, Александр Солженицын, Рэй Брэдбери и Умберто Эко.

По данным местных СМИ, Пиво умер в окрестностях Парижа. Причины смерти журналиста не раскрываютя.

