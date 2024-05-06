Умер французский журналист и телеведущий Бернар Пиво
6 мая 202418:19
На 90 году жизни скончался французский журналист и телеведущий Бернар Пиво, сообщила телерадиокомпания France Info.
Он прославился благодаря культовой телепередаче «Апострофы», собиравшей у экранов миллионы телезрителей. В студию к Пиво приходили известные актеры, общественные деятели и литераторы, в их числе – Владимир Набоков, Александр Солженицын, Рэй Брэдбери и Умберто Эко.
По данным местных СМИ, Пиво умер в окрестностях Парижа. Причины смерти журналиста не раскрываютя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер французский журналист и телеведущий Бернар Пиво
- МИД Италии: Рим не отправит Украине вооружение для поражения территории России
- МИД РФ: Военные учения России остудят «горячие головы» на Западе
- Путин 8 мая проведет двустороннюю встречу с Пашиняном
- США вывели из-под санкций бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка
- Украинский дрон сбили над северо-западной частью Черного моря
- В Таиланде начались съемки фильма «ON» с Юлией Пересильд в главной роли
- Минобороны передало в Музей Победы рассекреченные военные документы
- Помощник Путина рассказал, кого пригласили на парад 9 мая
- Мужчина погиб при прямом попадании снаряда ВСУ в летнюю кухню под Белгородом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru