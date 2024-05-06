Умер французский журналист и телеведущий Бернар Пиво

На 90 году жизни скончался французский журналист и телеведущий Бернар Пиво, сообщила телерадиокомпания France Info.

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Он прославился благодаря культовой телепередаче «Апострофы», собиравшей у экранов миллионы телезрителей. В студию к Пиво приходили известные актеры, общественные деятели и литераторы, в их числе – Владимир Набоков, Александр Солженицын, Рэй Брэдбери и Умберто Эко.

По данным местных СМИ, Пиво умер в окрестностях Парижа. Причины смерти журналиста не раскрываютя.

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ФОТО: ТАСС
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