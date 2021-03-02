Президент Черногории призвал запретить въезд в страну без COVID-тестов
Президент Черногории – на фоне ухудшения эпидситуации – призвал запретить въезд в страну без тестов ПЦР на коронавирус. Об этом сообщает телерадиокомпания Черногории. Мило Джуканович отметил, что здоровье жителей страны находится в серьезной опасности. А ужасающее количество больных и умерших от COVID-19 требует введения новых мер. Он подчеркнул, что за 11 месяцев от коронавируса умерли более тысячи жителей Черногории – для небольшой страны это значительный показатель.
Напомним, в настоящий момент Черногория открыта для туристов, никаких требований в связи с COVID-19 к гостям власти не предъявляют. При этом, из России добираться в эту страну сейчас недешево – стоимость авиабилетов туда-обратно с двумя-тремя пересадками достигает 100 тысяч рублей. До пандемии слетать в Черногорию можно было за 9-14 тысяч.
А накануне стало известно, что правительство Финляндии второй раз с марта прошлого года ввело в стране режим чрезвычайного положения из-за роста числа случаев заражения COVID-19.
На прошлой неделе сообщалось, что дополнительные ограничения в Финляндии будут введены в стране на три недели: с 8 по 28 марта. Школьники старших классов перейдут на дистанционное обучение. В наиболее неблагоприятных с точки зрения эпидситуации регионах, будет запрещено собираться большими группами, сообщает РИА ФАН.
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