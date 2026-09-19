Абхазия обошла Краснодарский край по спросу на бархатный сезон

По данным туроператора, в период с 1 сентября по 15 октября 2026 года доля Абхазии в общем объёме бронирований по России и ближнему зарубежью достигла 31%, тогда как курорты Краснодарского края заняли 29% рынка. Для сравнения: годом ранее показатели составляли 17% и 37% соответственно, что наглядно демонстрирует стремительный рост популярности абхазского направления.

Рост интереса к Абхазии связан с расширением транспортной доступности — увеличилось число прямых рейсов между Россией и Сухумом. Особенно востребованы пакетные туры с прилётом в Сухум у жителей Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы и Казани. Дополнительным стимулом служит развитие туристической инфраструктуры: в республике растёт количество отелей, ориентированных на семейный отдых, а туристы активно бронируют варианты с трёхразовым питанием, системой «всё включено», а также оздоровительными и санаторно‑курортными тарифами.

Абхазия сохраняет статус одного из самых бюджетных направлений для отдыха в бархатный сезон. Средний чек на размещение составляет 87 994 рубля при продолжительности тура 9,1 дня. При этом сезонные тарифы «всё включено» действуют у большинства отелей до конца октября — начала ноября (отдельные объекты — до 20 декабря), а стоимость семи ночей на двоих варьируется от 35 100 рублей в более доступных вариантах до 123 200 рублей в четырёхзвёздочных отелях. По сравнению с высоким сезоном цены снижаются до 50 %.

Помимо пляжного отдыха, осень в Абхазии привлекает туристов гастрономическими впечатлениями и комфортной экскурсионной программой. В это время популярны поездки на винодельни, а рынки радуют изобилием сезонных фруктов — арбузов, дынь, гранатов, киви, инжира и винограда. Туристы также активно посещают Новый Афон, озеро Рица, горячий источник Кындыг, Гагрскую водолечебницу и терренкуры для прогулок. Благодаря меньшей загруженности туристических объектов осенью осматривать достопримечательности можно в спокойном ритме.

Ранее основатель RussiaDiscovery Вадим Мамонтов рассказал в пресс-центре НСН, что главным летним направлением в приключенческом туризме внутри России стал Кавказ.

