В Батуми произошла драка грузин и россиян

В Батуми местные жители устроили драку с россиянами, сообщает Telegram-канал Mash.

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Им не понравились жалобы гостей из России на отсутствие электричества в элитном жилом комплексе Batumi View, где они остановились. Сначала оставшиеся без света россияне обратились в управляющую компанию, где их отправили к энергетикам. Там вину переложили на застройщика. Тогда туристы отправились к нему, все закончилось дракой.

Туристам предложили «уезжать в свою страну» и обозвали грубыми словами. От более тяжелых последствий россиян уберегли очевидцы. Граждане РФ сняли побои и обратились в полицию.

Ранее в РСТ рассказали россиянам о плюсах отдыха в Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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