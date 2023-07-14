В Батуми произошла драка грузин и россиян
В Батуми местные жители устроили драку с россиянами, сообщает Telegram-канал Mash.
Им не понравились жалобы гостей из России на отсутствие электричества в элитном жилом комплексе Batumi View, где они остановились. Сначала оставшиеся без света россияне обратились в управляющую компанию, где их отправили к энергетикам. Там вину переложили на застройщика. Тогда туристы отправились к нему, все закончилось дракой.
Туристам предложили «уезжать в свою страну» и обозвали грубыми словами. От более тяжелых последствий россиян уберегли очевидцы. Граждане РФ сняли побои и обратились в полицию.
Ранее в РСТ рассказали россиянам о плюсах отдыха в Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru