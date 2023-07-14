В Батуми произошла драка грузин и россиян

Им не понравились жалобы гостей из России на отсутствие электричества в элитном жилом комплексе Batumi View, где они остановились. Сначала оставшиеся без света россияне обратились в управляющую компанию, где их отправили к энергетикам. Там вину переложили на застройщика. Тогда туристы отправились к нему, все закончилось дракой.

Туристам предложили «уезжать в свою страну» и обозвали грубыми словами. От более тяжелых последствий россиян уберегли очевидцы. Граждане РФ сняли побои и обратились в полицию.

Ранее в РСТ рассказали россиянам о плюсах отдыха в Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

