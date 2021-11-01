Пострадавшая россиянка рассказала подробности об отравлении в египетском отеле

По ее словам, весь день и весь вечер ее рвало. По словам женщины, перед отравлением рано утром они с мужем поехали в Луксор на автобусе. Через некоторое время они достали ланч-боксы, которые им выдали в отеле. В них были бутерброды с колбасой, сыром, огурцы, помидоры, банан и сок.

Через 40 минут после завтрака им стало плохо, началась изжога, а затем и рвота. После возвращения в отель их встретили сотрудники правоохранительных органов. «Наутро полегчало, но все равно аппетита нет. Я до сих пор ничего есть не хочу, желудок побаливает потому, что ничего не ем», — отметила туристка из России.

Ранее сообщалось, что число отравившихся россиян в четырехзвездном отеле города Хургада выросло до 40. Состояние россиян, отравившихся в египетском AMC Royal hotel в Хургаде, не вызывает опасений. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

