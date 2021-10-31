Власти закрыли отель в Хургаде, в котором отравились российские туристы
Санитарные власти египетской Хургады решили закрыть на двое суток отель, в котором массово отравились российские туристы сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула России в этом городе Виктора Воропаева.
Речь идет о гостинице AMC Royal, гости которой были госпитализированы из-за отравления. Туристы расселяются по другим отелям.
По словам дипломата, генконсульство выясняет подробности инцидента. Власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.
По предварительным данным, пришлось госпитализировать до 30 туристов из России. Большая часть отравившихся — дети
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