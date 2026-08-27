Проживание в студенческих общежитиях может подорожать на 10 процентов
Проживание в общежитиях ведущих вузов России в этом году подорожает в пределах 10%, сообщают «Ведомости».
Учебные заведения рассчитывают обеспечить местами в общежитиях всех нуждающихся иногородних первокурсников-бюджетников. При этом проблема нехватки мест сохраняется. Стоимость проживания составляет 950–5000 рублей в месяц. Например, в Томском политехе при ближайшей корректировке цена может вырасти до 10% из-за изменения тарифов ЖКХ.
Одной из основных причин повышения стоимости в Госдуме называют рост коммунальных тарифов и расходов на содержание зданий. По последним данным Минобрнауки, в 2024 году в государственных вузах общежитиями было обеспечено 82%. Часть университетов уже использует гостиницы как дополнительный резерв для размещения студентов или рассматривает такую возможность.
Ранее в России утвердили новые правила заселения в студенческие общежития, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Проживание в студенческих общежитиях может подорожать на 10 процентов
- Опубликовано постановление о мерах поддержки пострадавших в результате атак на объекты Wildberries
- СМИ: Италия поставит Украине ПВО, ракеты-перехватчики и радары
- Россияне назвали наличные лучшим способом хранить сбережения
- НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию
- СМИ: Сын вдовы бывшего вице-премьера Дагестана задержан по подозрению в её убийстве
- Акушерка: Первый год жизни ребенка может стоить до 500 тысяч рублей
- Петербуржец вернул 176 тысяч рублей за VIP-ложу на концерт Канье Уэста
- СМИ: Во время визита главы ЦРУ в Москву могли обсуждать обмен заключёнными
- Бородин: Концерт Канье Уэста состоится на «Газпром Арене»