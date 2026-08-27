Проживание в студенческих общежитиях может подорожать на 10 процентов

Учебные заведения рассчитывают обеспечить местами в общежитиях всех нуждающихся иногородних первокурсников-бюджетников. При этом проблема нехватки мест сохраняется. Стоимость проживания составляет 950–5000 рублей в месяц. Например, в Томском политехе при ближайшей корректировке цена может вырасти до 10% из-за изменения тарифов ЖКХ.

Одной из основных причин повышения стоимости в Госдуме называют рост коммунальных тарифов и расходов на содержание зданий. По последним данным Минобрнауки, в 2024 году в государственных вузах общежитиями было обеспечено 82%. Часть университетов уже использует гостиницы как дополнительный резерв для размещения студентов или рассматривает такую возможность.

Ранее в России утвердили новые правила заселения в студенческие общежития, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

