Опубликовано постановление о мерах поддержки пострадавших в результате атак на объекты Wildberries
Кабмин России опубликовал постановление о мерах налоговой поддержки пострадавших в результате атак беспилотников на объекты Wildberries, сообщает РБК.
«Молодые» юрлица и индивидуальные предприниматели могут претендовать на налоговую отсрочку вне зависимости от суммы ущерба. Для остального бизнеса действует условие — более 5% ущерба. Отсрочка от уплаты налогов коснется внутреннего НДС, налога на прибыль, налога при применении УСН, АвтоУСН, самозанятости и НДФЛ, уплачиваемого ИП от занятия предпринимательской деятельностью.
Перечни пострадавших фирм и ИП будет составлять RWB и направлять в ФНС России и территориальные органы Соцфонда по месту учета продавца. Данные списки должны будут подаваться ежемесячно.
Сумма ущерба будет определяться по формуле, аналогичной расчету размера компенсации из оферты Wildberries. По словам экспертов, это может означать, что полученная компенсация может оказаться ниже реальных затрат на закупку, логистику и хранение.
Если Ozon и Wildberries заключили договор со страховой компанией на большие суммы, ущерб после атак БПЛА будет возмещен в полной мере, заявил НСН, член РСПП, экономист Игорь Юргенс.
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