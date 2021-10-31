Число отравившихся в Хургаде россиян выросло до 40
Число отравившихся россиян в четырехзвездном отеле города Хургада выросло до 40. Сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта.
«В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение», - заявил источник агентства.
По его словам, состояние россиян стабильное, угроза жизни отсутствует. Медики могут выписать туристов уже в понедельник.
В Федерации туристических палат заявили, что отель в Хургаде, где произошел инцидент с отравлением, закрыт по распоряжению прокуратуры на неопределенный срок.
«Прокуратура уже начала расследование в отеле AMC Royal hotel, который также известен как отель "Ат-Таярин". За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии».
Однако, российская туристка, пострадавшая в Хургаде от отравления, рассказала РЕН ТВ, что отель продолжает работать и туристов из него не расселяют по другим гостиницам.
«Не предложили расселения в отеле и не видели, чтобы других туристов расселяли. Видели в отеле полицию», — пояснила россиянка.
Она также отметила, что посуду в ресторане отеля моют плохо, еду по вкусу можно оценить «на троечку». По мнению россиянки, причиной отравления туристов стало питание в гостинице, пишет Газета.Ru.
Ранее генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил о закрытии AMC Royal hotel, где отравились туристы, на 48 часов по решению местных санитарных властей.
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