СМИ: Италия поставит Украине ПВО, ракеты-перехватчики и радары
Власти Италии тайно согласовало новый пакет военной помощи Украине, сообщает La Repubblica.
По данным издания, в него войдут четыре батареи зенитно-ракетных комплексов SAMP/T NG, ракеты-перехватчики и радары большой дальности. В ближайшее время решение должны официально огласить.
Общая стоимость пакета оценивается в 3 млрд евро. Финансирование планируется обеспечить за счёт европейских кредитных программ.
Ранее стало известно, что ЕК отказалась финансировать закупку Patriot для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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