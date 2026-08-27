СМИ: Италия поставит Украине ПВО, ракеты-перехватчики и радары

Власти Италии тайно согласовало новый пакет военной помощи Украине, сообщает La Repubblica.

СМИ: Украина израсходовала ракеты-перехватчики для Patriot

По данным издания, в него войдут четыре батареи зенитно-ракетных комплексов SAMP/T NG, ракеты-перехватчики и радары большой дальности. В ближайшее время решение должны официально огласить.

Общая стоимость пакета оценивается в 3 млрд евро. Финансирование планируется обеспечить за счёт европейских кредитных программ.

Ранее стало известно, что ЕК отказалась финансировать закупку Patriot для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Семичаевская Ася
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