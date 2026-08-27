Россияне назвали наличные лучшим способом хранить сбережения

Это максимальная доля с октября 2022 года. Счет или вклад в банке выбрали 36% участников исследования. Еще 11% хранят сбережения в банке, а часть держат в наличных. Общая доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, выросла на 3,6% по сравнению с июлем и составила 51,5%.

Ранее «Сбер» сообщил о нехватке рублей у банков из-за рекордного оттока в наличные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

