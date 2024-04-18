В Шри-Ланке заработала новая система получения электронных виз

Власти Шри-Ланки объявили о старте работы новой системы получения электронных виз eVisa. Об этом сообщает пресс-служба департамента иммиграции и эмиграции страны.

МИД опроверг сообщения о приостановке выдачи виз гражданам Туркмении

В сообщении говорится, что новая схема заменила систему электронных разрешений на поездку (ETA). Теперь всем приезжающим в страну будет необходимо заполнить заявку на электронную визу до прибытия.

В департаменте указали, что с целью обеспечить «быстрый и эффективный процесс подачи заявления на визу» будет запущен новый онлайн-портал.

Ранее власти Таджикистан объявили о вводе нового визового режима для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции, сообщает RT.

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