В Шри-Ланке заработала новая система получения электронных виз
Власти Шри-Ланки объявили о старте работы новой системы получения электронных виз eVisa. Об этом сообщает пресс-служба департамента иммиграции и эмиграции страны.
В сообщении говорится, что новая схема заменила систему электронных разрешений на поездку (ETA). Теперь всем приезжающим в страну будет необходимо заполнить заявку на электронную визу до прибытия.
В департаменте указали, что с целью обеспечить «быстрый и эффективный процесс подачи заявления на визу» будет запущен новый онлайн-портал.
Ранее власти Таджикистан объявили о вводе нового визового режима для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru