В Шри-Ланке заработала новая система получения электронных виз

В сообщении говорится, что новая схема заменила систему электронных разрешений на поездку (ETA). Теперь всем приезжающим в страну будет необходимо заполнить заявку на электронную визу до прибытия.

В департаменте указали, что с целью обеспечить «быстрый и эффективный процесс подачи заявления на визу» будет запущен новый онлайн-портал.

Ранее власти Таджикистан объявили о вводе нового визового режима для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции, сообщает RT.

