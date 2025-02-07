Посол: Прямое авиасообщение между Россией и Японией находится в «замороженном» состоянии
Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Японией находится в «замороженном» состоянии, сообщают «Известия» со ссылкой на российского посла в Токио Николая Ноздрева.
По его словам, данный вопрос неоднократно поднимался перед компетентными ведомствами Японии. При этом конструктивный разговор на эту тему может состояться, «когда Токио осознает пагубность нынешнего антироссийского курса».
Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что Японию в 2024 году посетило рекордное количество россиян за последние несколько лет – почти 100 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru