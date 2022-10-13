Посол Мьянмы заявил о планах запустить прямые рейсы в Россию
13 октября 202206:40
Мьянма ведёт переговоры с российскими властями о запуске прямых рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла страны Лвина У.
По его словам, речь идет о чартерных и грузовых рейсах из Янгона в Москву через Новосибирск. Это должно произойти до конца текущего года. Летать в Россию будут Мьянманские авиалинии.
Ранее премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн назвал президента России Владимира Путина лидером мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru