Посол Мьянмы заявил о планах запустить прямые рейсы в Россию

По его словам, речь идет о чартерных и грузовых рейсах из Янгона в Москву через Новосибирск. Это должно произойти до конца текущего года. Летать в Россию будут Мьянманские авиалинии.

Ранее премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн назвал президента России Владимира Путина лидером мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

