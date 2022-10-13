Посол Мьянмы заявил о планах запустить прямые рейсы в Россию

Мьянма ведёт переговоры с российскими властями о запуске прямых рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла страны Лвина У.

Мьянма планирует присоединиться к российской Системе передачи финансовых сообщений

По его словам, речь идет о чартерных и грузовых рейсах из Янгона в Москву через Новосибирск. Это должно произойти до конца текущего года. Летать в Россию будут Мьянманские авиалинии.

Ранее премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн назвал президента России Владимира Путина лидером мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: o-india.ru
ТЕГИ:ТуризмАвиацияМьянма
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