Мьянма планирует присоединиться к российской Системе передачи финансовых сообщений
Мьянма планирует присоединиться к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом заявил министр инвестиций и внешних экономических связей страны Аунг Наинг У в интервью РИА Новости.
Чиновник отметил, что республика уже начала переговоры с российскими банками.
«В частности, в составе нашей делегации есть советник главы Центробанка Мьянмы, она провела переговоры с представителями российского Центробанка, на которых обсуждался вопрос использования альтернативных платежных систем без задействования SWIFT», — рассказал Аунг Наинг У.
Министр подчеркнул необходимость более плотных консультаций относительно платежных систем между РФ, Мьянмой и странами АСЕАН, в том числе изучения использования национальных валют для проведения торговых транзакций.
Кроме того, Россия и Мьянма обсуждают вопрос использования карт отечественной платежной системы «Мир». По словам Аунг Наинг У, это «является взаимовыгодным шагом».
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