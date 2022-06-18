Мьянма планирует присоединиться к российской Системе передачи финансовых сообщений

Чиновник отметил, что республика уже начала переговоры с российскими банками.

«В частности, в составе нашей делегации есть советник главы Центробанка Мьянмы, она провела переговоры с представителями российского Центробанка, на которых обсуждался вопрос использования альтернативных платежных систем без задействования SWIFT», — рассказал Аунг Наинг У.

Министр подчеркнул необходимость более плотных консультаций относительно платежных систем между РФ, Мьянмой и странами АСЕАН, в том числе изучения использования национальных валют для проведения торговых транзакций.

Кроме того, Россия и Мьянма обсуждают вопрос использования карт отечественной платежной системы «Мир». По словам Аунг Наинг У, это «является взаимовыгодным шагом».

