Мьянма планирует присоединиться к российской Системе передачи финансовых сообщений

Мьянма планирует присоединиться к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом заявил министр инвестиций и внешних экономических связей страны Аунг Наинг У в интервью РИА Новости.

Набиуллина рассказала о присоединении 52 иностранных организаций к российскому аналогу SWIFT

Чиновник отметил, что республика уже начала переговоры с российскими банками.

«В частности, в составе нашей делегации есть советник главы Центробанка Мьянмы, она провела переговоры с представителями российского Центробанка, на которых обсуждался вопрос использования альтернативных платежных систем без задействования SWIFT», — рассказал Аунг Наинг У.

Министр подчеркнул необходимость более плотных консультаций относительно платежных систем между РФ, Мьянмой и странами АСЕАН, в том числе изучения использования национальных валют для проведения торговых транзакций.

Кроме того, Россия и Мьянма обсуждают вопрос использования карт отечественной платежной системы «Мир». По словам Аунг Наинг У, это «является взаимовыгодным шагом».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: o-india.ru
ТЕГИ:РоссияБанкиМьянма
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры