Премьер Мьянмы назвал Путина лидером мира
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн назвал президента России Владимира Путина лидером мира. Политики в среду провели встречу на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Как отметил Мин Аун Хлайн, российский лидер создает стабильность на мировой арене, пишет РИА ФАН. Премьер Мьянмы указал, что около 30 лет назад РФ переживала «тяжелые времена», отмечает РЕН ТВ. Однако теперь страна интенсивно развивается с помощью главы государства.
«Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», – обратился Мин Аун Хлайн к Путину.
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