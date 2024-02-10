Посол Латыпов: российских туристов любят и ждут в Малайзии

«Малайзия — это современная быстрорастущая экономика, которая сочетает в себе мегаполисы с их бешеными ритмами и нетронутую природу, дающую простор для пляжного и активного отдыха», - отметил Латыпов

По его словам, за одиннадцать месяцев в 2023 году на малайзийской земле побывало больше 100 тысяч россиян.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил «Радиоточке НСН», что внутренний туризм становится все более популярным, но его по-прежнему «догоняет» международный.

