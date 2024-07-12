Посол Чада Махамуд сообщил, что ведется работа по отмене виз для россиян
Чад занимается проработкой отмены виз для граждан России, изменения могут вступить в силу уже в текущем году. Об этом сообщил посол страны в Москве Адам Бешир Махамуд, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, сначала решение вступит в силу для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а только затем для владельцев обычных паспортов. Чад располагается в пустынной и полупустынной местности в Центральной Африке и является крупнейшим государством континента из не имеющих выхода к морю.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что безвизовый групповой туризм между Россией и Индией позволит нарастить турпоток, однако отсутствие платежных решений в странах осложняет ситуацию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru