Посол Чада Махамуд сообщил, что ведется работа по отмене виз для россиян

Чад занимается проработкой отмены виз для граждан России, изменения могут вступить в силу уже в текущем году. Об этом сообщил посол страны в Москве Адам Бешир Махамуд, слова которого приводит ТАСС.

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По его словам, сначала решение вступит в силу для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а только затем для владельцев обычных паспортов. Чад располагается в пустынной и полупустынной местности в Центральной Африке и является крупнейшим государством континента из не имеющих выхода к морю.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что безвизовый групповой туризм между Россией и Индией позволит нарастить турпоток, однако отсутствие платежных решений в странах осложняет ситуацию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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