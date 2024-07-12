Посол Чада Махамуд сообщил, что ведется работа по отмене виз для россиян

По его словам, сначала решение вступит в силу для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а только затем для владельцев обычных паспортов. Чад располагается в пустынной и полупустынной местности в Центральной Африке и является крупнейшим государством континента из не имеющих выхода к морю.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что безвизовый групповой туризм между Россией и Индией позволит нарастить турпоток, однако отсутствие платежных решений в странах осложняет ситуацию, передает «Радиоточка НСН».

