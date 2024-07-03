АТОР: В Москве возросло время обработки запросов на визы в Италию
Сроки рассмотрения визовых запросов в Италию в столице превышают 45 дней, сообщает пресс-служба визового центра Москвы.
Уточняется, что задержка связана с техническими обстоятельствами. На данный момент обработка запросов занимает больше времени, чем обычно. В этой связи туристов просят подавать документы заблаговременно.
По данным Ассоциация туроператоров России (АТОР), с момента сдачи биометрии визу в Италию делают в среднем за 4-5 недель.
Ранее в АТОР также сообщали, что в сравнении с 2019 годом доля отказов по шенгенской визе для россиян увеличилась в семь раз. На треть сократилась и доля выдаваемых мультивиз. Общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 млн, что на 37% больше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».
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