АТОР: В Москве возросло время обработки запросов на визы в Италию

Уточняется, что задержка связана с техническими обстоятельствами. На данный момент обработка запросов занимает больше времени, чем обычно. В этой связи туристов просят подавать документы заблаговременно.

По данным Ассоциация туроператоров России (АТОР), с момента сдачи биометрии визу в Италию делают в среднем за 4-5 недель.

Ранее в АТОР также сообщали, что в сравнении с 2019 годом доля отказов по шенгенской визе для россиян увеличилась в семь раз. На треть сократилась и доля выдаваемых мультивиз. Общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 млн, что на 37% больше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

